Анджелину Джоли показали в образе супергероини из «Вечных» Marvel

В связи с пандемией большинство масштабных блокбастеров отложило свой выход в прокат. Вместе с ними и Marvel Studios ожидает своего звездного часа. За этот период были отсняты уже три фильма. Один из которых – «Вечные».

На своей странице в Instagram некий художник из США с ником ultraraw26 настолько заждался выхода картины «Вечные», что решил представить внешний облик будущих героев и нарисовать их. Так, парень изобразил героиню Тену, которую сыграла голливудская звезда Анджелина Джоли.

Подписчикам очень понравился образ, изображенный парнем. Многие отметили, что Анджелина очень естественно и органично смотрится в роли супергероини.

На сегодня сюжет будущего блокбастера находится втайне. Известно лишь то, что история будет развиваться после событий фильма «Мстители: Финал». Нам покажут новую команду сверхлюдей, которые долгое время жили на планете тайно. Выход картины должен состояться осенью 2021 года.