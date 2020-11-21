Более миллиона рублей Анастасия Волочкова задолжала ЖКХ за дом в Подмосковье.

В эфире «Звезды сошлись» некогда популярная балерина Анастасия Волочкова лично призналась, что у нее куча долгов, в том числе и по коммунальным счетам. И последние оплачивать она не собирается. Вместе с тем во владении у нее есть недвижимость, по ее словам немаленькая.

Как призналась артистка, прежде у нее с оплатой услуг проблем не возникало, причем ежемесячно эти траты составляли не менее 60 тыс. рублей. Но в последнее время управляющая компания, по словам Волочковой, не выполняет свои обязанности. Поэтому оплачивать то, чего нет, балерина не намерена.

«Я сейчас не плачу. Я исправно платила четыре года, сколько жила в своем доме, а последний год я и мои соседи просто взбунтовались, потому что это полная несправедливость. Я запросила отчет у управляющей компании — за что мы платили деньги. И когда я перестала платить за все лишние расходы, помимо света, газа, воды, — всей коммуналки — меня поддержали соседи, и сейчас поменялась управляющая компания», - говорит Анастасия.

Не так давно артистка заявила, что имеющиеся у нее долги не заставят ее продать второй особняк, что находится рядом с Санкт-Петербургом. Этот роскошный дом ей достался от бывшего возлюбленного, бизнесмена Сулеймана Керимова. Там одна только люстра стоимостью более 70 тыс. долларов.

Сейчас балерина счастливо отдыхает на Мальдивах в компании нового бойфрэнда, имя и внешность которого пока не раскрывает.