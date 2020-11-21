Продюсер Виктор Дробыш показал новое лицо 65-летней Долиной крупным планом

Российский музыкальный продюсер Виктор Дробыш позволил россиянам рассмотреть новое лицо 65-летней певицы, народной артистки РФ Ларисы Долиной крупным планом. В Сеть он выложил селфи со знаменитостью. Разумеется, к фотошопу и другим графическим редакторам композитор не прибегал.

Фотография вызвала фурор в Сети, поскольку еще раньше таблоиды сообщили о том, что исполнительница песни «Погода в доме» стала выглядеть молодо и сногсшибательно. При этом фото крупным планом с певицей нигде не было. Но Дробыш показал, как сейчас выглядит Лариса Долина.

Продюсер встретил артистку на съемках телепроекта "Суперстар", где они, вместе с Марув и Сергеем Соведовым, входят в состав жюри.

Долина удивила внешностью. Она посвежела и помолодела - на лице 65-летней артистки ни морщинки, кожа гладкая, словно у младенца.

"Как девочка в 65", "Хороша", "Красотка", "Какое идеальное лицо - ни морщиночки", - пишут пользователи Сети.

Большая часть из них считает, что такое разительное омоложение - результат стараний какого-нибудь пластического хирурга. Но все равно он оказался мастером своего дела и определенно заслуживает похвалы.