Победительница «Детского Евровидения» дала советы участнице из России

Вчера, 21:44

Александр Зуев

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Победительница «Детского Евровидения» дала советы участнице из России

Полина Богусевич, победительница «Детского Евровидения» 2017 года, дала несколько полезных советов участнице конкурса этого года от России Софии Феськовой и пожелала ей удачи.

Известно, что в  нынешнем году конкурсанты не поедут в Варшаву, а запишут номера каждый в своей стране.

В этой связи Полина высказала мнение о том, что выступать перед видеокамерами намного сложнее, чем перед публикой. Она пояснила, что зрители – это эмоции, которые помогают артисту раскрыться в песне. По словам молодой певицы, эмоции публики поддерживают конкурсанта и он это очень чувствует.

Певица посоветовала Софии представить, что на нее смотрит весь мир. Также она сказала, что на сцене могут происходить ошибки, поэтому не стоит бояться их совершать. Взрослым Полина посоветовала оградить Софию от разного рода провокаций, ведь подобные конкурсы часто используют  в политических целях, пишет news.ru.

Богусевич сообщила, что у нее нет в планах выступить за  Россию на взрослом «Евровидении», хотя после своей победы на конкурсе в Тбилиси она думала об этом. При этом Полина отмечает, что,  возможно, это произойдет, но не сейчас. Девушка сказала, что ждет выступления на конкурсе группы Little Big,  фанаткой которой она является.

Сейчас Полина готовится к поступлению на курс режиссуры в США.

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