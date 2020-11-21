Дима Билан и Николай Цискаридзе поспорили из-за исполнения песни Аллы Пугачевой

Детский конкурс талантов «Синя птица» вновь стал площадкой для недетских споров.

В этот раз конфликт разгорелся между судьями проекта – Димой Биланом и Николаем Цискаридзе, пишет Телепрограмма.

Повздорили судьи из-за номера Элиша и Алины Сансызбай, которые исполнили композицию Аллы Пугачевой «Старинные часы».

Дима Билан был восхищен тем, как исполнили эту композицию начинающие артисты. Он заявил, что они «почувствовали не по-детски» песню из репертуара Примадонны.

«Это редкость», - подчеркнул популярный певец.

А вот Николай Цискаридзе восхищений Билана не разделил. Он уверен, что таким юным исполнителям не стоит браться пока за столь серьезный репертуар. Поэтому Алине он посоветовал пока ограничиться детскими песнями.

Тем не менее, 12-летняя артистка прошла в финал, и уже в следующее воскресенье ее снова можно будет увидеть на канале «Россия».