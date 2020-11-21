Норкин анекдотом ответил желающим получить огромные пенсии звездам

Телеведущий Андрей Норкин прояснил ситуацию с пенсиями для российских звезд, используя старый анекдот. Он также отметил, что заработки артистов в советское время были значительно меньше, чем в настоящее время.

Во время эфира программы "Место встречи" он предложил дискутирующим экспертам другую трактовку вопроса, который касался пенсий артистов. Также он напомнил, что в советское время даже молодые актеры на заре своей славы зарабатывали не много, а об актерах в преклонном возрасте не стоит даже говорить.

«Вы немножко суховато пытаетесь объяснить. Например, когда говорите, что средний актер в советское время получал больше средней учительницы. Анекдоты же появляются не просто так. Тот же анекдот "Я не поеду в Голливуд, потому что у меня елки" появился в советское время. Потому что на елках и зарабатывали», - отметил он.

Российское общество разделилось на две части. Одна часть считает, что звезды необоснованно требуют денег. Другая часть доказывала, что популярные артисты стараются защитить тех, кто не получает огромных гонораров и во время пандемии не имеет страхового запаса средств.

Мнения ведущих шоу "Место встречи" также разделились. Андрей Норкин занял серединную позицию, а Иван Трушкин настаивал на ом, что артисты сами выбрали для себя такой трудовой путь и должны были бы понимать, что получаемые гонорары в старости будут намного меньше, чем на пике славы.

Незадолго до этого стало известно об радостном событии в семье Норкина. Его дочь Александра родила девочку. Жена Норкина не дожила до появления внучки четыре месяца. Телеведущий стал дедом второй раз. У него уже есть внук Дмитрий.