Актера Павла Прилучного госпитализировали с травмой головы

Сегодня, 11:14

Сергей Нилов

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Актера Павла Прилучного госпитализировали с травмой головы
Известный актер Павел Прилучный

Известный актер Павел Прилучный был доставлен в больницу с переломом костей лица, ссадинами и ушибами головы. Об этом стало известно 23 ноября.

Было установлено, что артист пребывал 21 ноября в Калининграде, а затем по приезду в Москву, обратился за медицинской помощью. Павел утверждает, что упал сам и при падении ударился головой.

Также было зафиксировано, что Прилучный не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Это подтверждается анализами, которые он сдал при поступлении в больницу. В его крови следов алкоголя не обнаружено. Предположительно артист будет находиться в больнице две недели.

Павел Прилучный стал известен благодаря съемкам в таких кинолентах: "Мажор", "Любовь с ограничениями", "Союз спасения", "Желтый глаз тигра" и других.

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