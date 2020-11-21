Певец Баста рассказал о конфликте с главным тренером «Ростова» Карпиным

40-летний певец Василий Вакуленко, более известный под сценическим именем Баста, поделился деталями конфликта с тренером футбольного клуба «Ростов» Валерием Карпиным. Об этом пишет «Газета.Ru».

Российский рэпер и владелец ростовского СКА сообщил, что был оскорблен словами тренера о том, что газон на футбольном стадионе родного города Василия находится в ужасном состоянии. Инцидент произошел в сентябре 2018 года, когда Баста запланировал концерт на стадионе Ростова-на Дону, против чего выступил тренер клуба Валерий Карпин. Он объяснил свое решение тем, что после многотысячного мероприятия на стадионе газон будет в плохом состоянии, однако несмотря на такое заявление Карпина, концерт Василия все же состоялся. После мероприятия на «Ростов Арене», которое посетило 35 тысяч человек, тренер «Ростова» публично обвинил Басту в том, что по его вине полностью испорчен газон стадиона. Басту такие слова очень обидели.

«Я никогда в жизни не конфликтовал, не был инициатором конфликтов, но приезжий человек из Москвы не может мне указывать место в моем родном городе. Мне было обидно и горько», - поделился Вася Вакуленко.

Он добавил, что наемный тренер априори не может указывать ростовчанину, как он должен вести себя в своем родном городе.

«Мне кажется, Валере нужно отказаться от московской прописки и прописаться в городе Ростов-на-Дону», - подчеркнул Баста.