Моргенштерн и Егор Крид выпустили клип на совместную «Веселую песню»

Рэперы Моргенштерн и Егор Крид синхронно презентовали в социальных сетях свой новый клип. Снят он на композицию «Веселая песня», которую исполнители записали еще полгода назад. Новое видео появилось на YouTube-канале Егора Крида.

За 10 часов с момента публикации клип набрал 2,2 миллионов просмотров. Количество лайков указывает на то, что видео россиянам понравилось. Исполнители, к слову, это предвидели.

«Не зря полгода ждали. Смотрите музыкальный фильм "Веселая песня" и учитесь, пока мы живы», — написал в своем Instagram Моргенштерн.

Прокомментировал выход новой совместной работы и Егор Крид, который недавно ушел из одной из популярных социальных сетей.

«Моргенштерн уже не верил в его выход, но когда-то это должно было произойти. Егор Крид и Алишер Моргенштерн покажут вам реальные кадры из будущего 2021 года», - написал рэпер на YouTube.

"Ну можете же, когда захотите нормальный клип сделать", - похвалил видео в комментариях один из фанатов.

Другие отметили качественные спецэффекты и отсутствие обнаженных девушек, которые всем уже приелись. Некоторые даже сравнили клип с качественным экшеном.