Александр Скляр обвинил Стаса Михайлова во лжи о поддержке артистов

62-летний музыкант и композитор Александр Скляр высказал обвинения во лжи 51-летнему прославленному шансонье Стасу Михайлову. Лидер группы «Ва-БанкЪ» публично заявил, что Стас Михайлов откровенно солгал, когда говорил, что российские артисты во время пандемии коронавируса не испытывают проблем с финансами, пишет «Экспресс газета».

Александр Скляр раскритиковал образцовую тираду Михайлова, в которой певец рассказывал об излишнем преувеличении российскими звёздами своего бедственного положения, вызванного пандемией коронавируса. Также негативный отклик музыканта вызвало заявление Михайлова, что он активно помогает в материальном плане своим музыкантам, которые находятся в составе его группы. Скляр возмущенно заявил, что это «наглая циничная ложь».

«Стас Михайлов рассказал, что продолжает обеспечивать собственный коллектив даже во время отсутствия концертов. Какая наглая ложь! За всё время пандемии этот субъект ни копейкой не помог своим музыкантам, бросив их на произвол судьбы. И это достоверная информация, которую я получил из первых уст», - эмоционально сообщил на своей странице в FaceBook Александр Скляр.

Музыкант также посоветовал «выжившему из ума» коллеге по сцене обратиться к психологу, иронично диагностировав ему «синдром люмпена» — поведение, по которому люди без социальных корней, нравственного кодекса готовы безрассудно повиноваться сильному лидеру, обладающему в данный момент реальной властью.