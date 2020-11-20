Александр Лазарев назвал «омерзительной дрянью» постановки Константина Богомолова

Лазарев-младший назвал «омерзительной дрянью» спектакли Богомолова.

В беседе с Петром Лидовым на популярном YouTube-шоу «Изолента Live» актер Александр Лазарев-младший высказал свое искреннее возмущение театральными постановками режиссера Константина Богомолова (по совместительству - супруга Ксении Собчак). Некоторые работы режиссера артист назвал «омерзительной дрянью».

Было время, когда Лазареву пришлось работать с Богомоловым рука об руку - в Ленкоме. Там он ставил «Бориса Годунова» и «Идиота». Первое время Марк Захаров, который в то время руководил театром, был просто очарован молодым дарованием. Но вскоре худрук пожалел о таком сотруднике.

Лазарев-младший признался, что однажды стал свидетелем разговора худрука и режиссера и понял, что это - начало конца для последнего: «...Богомолов говорил: «И вот тут спускается космическое нечто». Я понял, что это все. Так и случилось».

С содроганием вспомнил артист и режиссерский ход Богомолова, который в «Идиоте» догола раздел Настасью Филипповну, посадил за решетку, откуда она детским голоском вещала про свою менструальную кровь.

Припомнив также Пушкина, «писающего в кусты», актер подчеркнул: «Если ты не можешь поставить эти спектакли, не втаптывая в грязь их дальше, то не надо трогать русскую классику».

По большому счету, Лазарев обе Ленкомовские постановки режиссера считает «омерзительной дрянью». Однако признался, что высказывает лишь свое субъективное мнение, не собираясь этим влиять на многочисленных поклонников режиссера. Они, видимо, понимают его спектакли как-то по-своему, и о вкусах не спорят.