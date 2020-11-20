Анна Седокова порассуждала о «сроке годности женщин»

Сегодня, 17:19

Ольга Громова

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Анна Седокова порассуждала о «сроке годности женщин»

37-летняя украинская поп-певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова на своей страницей в соцсети порассуждала о так называемом «сроке годности женщин».

Как оказалось, многие мужчины, да и не только, оценивают женщин по возрасту. Стоило только Анне выйти замуж за 28-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тимму, как на ее странице сразу же появились опусы о неравном браке. Многих возмутил тот факт, что она почти на 10 лет старше своего супруга.

«Старуха», «Бабе почти 40 лет!» - процитировала знаменитость в своем Instagram комментарии подписчиков.

Седокова недоумевает, почему появились комментарии такого плана. Почему россияне считают, что в 40 лет женщина уже в возрасте.

Анна отметила, что когда-то удивлялась, когда видела за границей женщин за 60 на каблуках. А у нас в таком возрасте дамы часто становятся "бабушками в платочке". Что, впрочем, немудрено с такими-то взглядами.

"Кто дал право хоронить женщину в 30? Или после развода? Или после двух и трёх детей? Или не замужнюю в 35?", - вопрошает Седокова.

Касательно себя, она еще раз отметила, что старается поддерживать себя в форме, но не потому, что борется со старостью. Скорее, это борьба с ошибками юности, отметила она и призвала перестать оценивать женщин по цифрам в паспорте.

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