Леонид Агутин стал лауреатом международного конкурса авторов песен в США

Сегодня, 11:14

Ольга Громова

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Леонид Агутин стал лауреатом международного конкурса авторов песен в США

Песня Just a Rainy Day знаменитого российского исполнителя Леонида Агутина стала лучшей в номинации World Music на конкурсе авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition, сообщает РИА Новости.

Just a Rainy Day написана Агутиным в соавторстве с продюсером Алексом Сино, а записывал ее с гитаристом из США Элом Ди Меолой.

Она вошла в новый альбом Леонида, который получил название La Vida Cosmopolita. Релиз был ориентирован на испаноязычную аудиторию, но несколько треков в нем есть и на английском языке.

Кроме этого, песня российского певца включена в шорт-лист премии в номинации «Только текст» за лучшую лирику.

Сам Леонид Агутин уже прокомментировал свою победу на конкурсе.

«Очень рад. Рад тому, что происходит и что обращают внимание на скромные персоны из России», — сказал музыкант.

Кроме Агутина, в финал американского конкурса удалось пробиться российскому гитаристу Роману Мирошниченко. Его трек Alien's Electrik Dream номинирован в категории «Инструментальная музыка».


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