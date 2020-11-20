Актриса Ольга Кабо официально развелась с мужем

52-летняя советская и российская актриса театра и кино, каскадёр, певица, заслуженная артистка РФ Ольга Кабо вновь вступила в статус холостячки. Сообщается, что исполнительница роли Марии Туше в «Королеве Марго» развелась со своим вторым мужем, миллионером Николаем Разгуляевым, информирует «Экспресс газета».

Официальная причина размолвки супругов остается неизвестной, но по некоторым сведениям, расторжение отношений могло произойти из-за банкротства Николая Разгуляева. Экс-супруг Кабо задолжал кредиторам свыше 360 млн рублей, что серьезно ударило по финансовому состоянию бывшей пары.

«Сейчас Кабо отвоёвывает право на жилплощадь. Муж её просто раздел и разул. Вместо того чтобы обрести в его лице плечо сильное и надёжное, она получила головную боль», - поделилась подробностями конфликта подруга Ольги Кабо.

Также известно, что будучи успешной актрисой, Ольга Кабо в 2012 году отдала своему второму супругу две свои собственные квартиры, чтобы помочь ему в бизнесе, а теперь и сама оказалась в непростом материальном положении. При этом Ольга не дает официальных комментариев относительно причин своего развода со вторым супругом. Известно, что у пары есть общий сын — 8-летний Виктор.