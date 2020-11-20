Актриса Ольга Кабо официально развелась с мужем

Вчера, 23:49

0

Image 16+
Актриса Ольга Кабо официально развелась с мужем

52-летняя советская и российская актриса театра и кино, каскадёр, певица, заслуженная артистка РФ Ольга Кабо вновь вступила в статус холостячки. Сообщается, что исполнительница роли Марии Туше в «Королеве Марго» развелась со своим вторым мужем, миллионером Николаем Разгуляевым, информирует «Экспресс газета».

Официальная причина размолвки супругов остается неизвестной, но по некоторым сведениям, расторжение отношений могло произойти из-за банкротства Николая Разгуляева. Экс-супруг Кабо задолжал кредиторам свыше 360 млн рублей, что серьезно ударило по финансовому состоянию бывшей пары. 

«Сейчас Кабо отвоёвывает право на жилплощадь. Муж её просто раздел и разул. Вместо того чтобы обрести в его лице плечо сильное и надёжное, она получила головную боль», - поделилась подробностями конфликта подруга Ольги Кабо. 

Также известно, что будучи успешной актрисой, Ольга Кабо в 2012 году отдала своему второму супругу две свои собственные квартиры, чтобы помочь ему в бизнесе, а теперь и сама оказалась в непростом материальном положении. При этом Ольга не дает официальных комментариев относительно причин своего развода со вторым супругом. Известно, что у пары есть общий сын — 8-летний Виктор.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Актриса Ольга Кабо официально развелась с мужем

Вчера, 23:49

Баста поругался со Шнуровым на шоу «Голос» из-за выступления участников

Вчера, 20:04

Актер Епифанцев рассказал о своем духовном преображении благодаря коронавирусу COVID-19

Вчера, 14:09

Отар Кушанашвили считает, что Малышева нуждается в срочном лечении

20-11-2020, 17:39

София Ротару бесплатно выступит на фестивале «Песня года» в России

20-11-2020, 13:09

«Родившая» Алина Кабаева появилась на публике

20-11-2020, 09:09

Бузова предстанет в образе Малефисенты на шоу «Ледниковый период»

19-11-2020, 22:29

Дана Борисова назвала причину материальных проблем Меладзе

19-11-2020, 22:29

Ксения Собчак переоделась в осла и рассмешила сына

19-11-2020, 20:49

Шаляпин заявил, что на сцене должно быть больше молодых артистов

19-11-2020, 17:29

Суд запретил Юрию Шатунову исполнять «Белые розы»

19-11-2020, 16:14

Бузова случайно раскрыла интригу «Ледникового периода»

19-11-2020, 10:24

Критик Соседов у Скабеевой перечеркнул жалобы российских звезд ради господдержки

18-11-2020, 19:54

Веру Брежневу засняли без белья

18-11-2020, 15:54

Внучка актера Олега Стриженова обвинила отца в насилии

18-11-2020, 12:54

Певица Валерия без косметики впечатлила подписчиков

18-11-2020, 00:14

Орбакайте на фоне слухов о разводе показала на фото семейную идиллию

17-11-2020, 19:54

Супруга Петросяна рассказала о строгом воспитании маленького сына

17-11-2020, 16:19

Елена Воробей призывает дать артистам льготы на продукты

17-11-2020, 10:24

Татьяна Буланова перенесла микроинсульт

17-11-2020, 09:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров