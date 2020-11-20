Баста поругался со Шнуровым на шоу «Голос» из-за выступления участников

Вчера, 20:04

Александр Зуев

0

Image 16+
Баста поругался со Шнуровым на шоу «Голос» из-за выступления участников

На шоу «Голос» снова скандал. На этот раз отличились рэпер Баста (Василий Вакуленко) и рокер Сергей Шнуров. Музыканты сцепились из-за номеров участников команды рэп-исполнителя.

Спор начался  с номера команды Басты -  Кристины Светличной и Василия Пасечника. Исполнители показали номер на песню Олега Газманова «Единственная моя». Участники шоу разыграли номер как бальный танец дамы и офицера. Сразу после этого Шнуров язвительно пошутил над Бастой.

Фронтмен группы «Ленинград» обратился к нему со словами о том, что скоро рэпер будет ставить концерты в честь Дня милиции. Шнуров имел ввиду, что номер получился неинтересным и наполненный официозом. Рокер также предположил, что Баста утратил фантазию и художественный вкус.

Лидеру «Ленинграда» также не понравился номер других подопечных Басты. В частности, он высказал претензию Александре Будниковой и Максиму Коковину, которые представили песню «Весна».

Видимо, рэперу надоели выходки коллеги, и он ответил ему не менее дерзко. Баста заявил, что Шнуров потерял былое обаяние и поэтому пытается самоутвердиться за счет других людей. Рэпер также высказал мнение о том,  что рокер давно утратил бунтарский дух. 

«Мы потеряли Сергея, которого все любили. Мы молились на него», - заявил Баста.

Словесная перепалка между двумя наставниками продолжилась и на следующих выступлениях. Шнуров не унимался и постоянно критиковал каждый номер участников команды рэпера. Причем выражения он не подбирал. А Баста просто попросил своих подопечных не принимать близко к сердцу слова Шнура, так как  у него случился приступ. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Актриса Ольга Кабо официально развелась с мужем

Вчера, 23:49

Баста поругался со Шнуровым на шоу «Голос» из-за выступления участников

Вчера, 20:04

Актер Епифанцев рассказал о своем духовном преображении благодаря коронавирусу COVID-19

Вчера, 14:09

Отар Кушанашвили считает, что Малышева нуждается в срочном лечении

20-11-2020, 17:39

София Ротару бесплатно выступит на фестивале «Песня года» в России

20-11-2020, 13:09

«Родившая» Алина Кабаева появилась на публике

20-11-2020, 09:09

Бузова предстанет в образе Малефисенты на шоу «Ледниковый период»

19-11-2020, 22:29

Дана Борисова назвала причину материальных проблем Меладзе

19-11-2020, 22:29

Ксения Собчак переоделась в осла и рассмешила сына

19-11-2020, 20:49

Шаляпин заявил, что на сцене должно быть больше молодых артистов

19-11-2020, 17:29

Суд запретил Юрию Шатунову исполнять «Белые розы»

19-11-2020, 16:14

Бузова случайно раскрыла интригу «Ледникового периода»

19-11-2020, 10:24

Критик Соседов у Скабеевой перечеркнул жалобы российских звезд ради господдержки

18-11-2020, 19:54

Веру Брежневу засняли без белья

18-11-2020, 15:54

Внучка актера Олега Стриженова обвинила отца в насилии

18-11-2020, 12:54

Певица Валерия без косметики впечатлила подписчиков

18-11-2020, 00:14

Орбакайте на фоне слухов о разводе показала на фото семейную идиллию

17-11-2020, 19:54

Супруга Петросяна рассказала о строгом воспитании маленького сына

17-11-2020, 16:19

Елена Воробей призывает дать артистам льготы на продукты

17-11-2020, 10:24

Татьяна Буланова перенесла микроинсульт

17-11-2020, 09:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров