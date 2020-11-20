Баста поругался со Шнуровым на шоу «Голос» из-за выступления участников

На шоу «Голос» снова скандал. На этот раз отличились рэпер Баста (Василий Вакуленко) и рокер Сергей Шнуров. Музыканты сцепились из-за номеров участников команды рэп-исполнителя.

Спор начался с номера команды Басты - Кристины Светличной и Василия Пасечника. Исполнители показали номер на песню Олега Газманова «Единственная моя». Участники шоу разыграли номер как бальный танец дамы и офицера. Сразу после этого Шнуров язвительно пошутил над Бастой.

Фронтмен группы «Ленинград» обратился к нему со словами о том, что скоро рэпер будет ставить концерты в честь Дня милиции. Шнуров имел ввиду, что номер получился неинтересным и наполненный официозом. Рокер также предположил, что Баста утратил фантазию и художественный вкус.

Лидеру «Ленинграда» также не понравился номер других подопечных Басты. В частности, он высказал претензию Александре Будниковой и Максиму Коковину, которые представили песню «Весна».

Видимо, рэперу надоели выходки коллеги, и он ответил ему не менее дерзко. Баста заявил, что Шнуров потерял былое обаяние и поэтому пытается самоутвердиться за счет других людей. Рэпер также высказал мнение о том, что рокер давно утратил бунтарский дух.

«Мы потеряли Сергея, которого все любили. Мы молились на него», - заявил Баста.

Словесная перепалка между двумя наставниками продолжилась и на следующих выступлениях. Шнуров не унимался и постоянно критиковал каждый номер участников команды рэпера. Причем выражения он не подбирал. А Баста просто попросил своих подопечных не принимать близко к сердцу слова Шнура, так как у него случился приступ.