Актер Епифанцев рассказал о своем духовном преображении благодаря коронавирусу COVID-19

Сегодня, 14:09

0

Image 16+
Актер Епифанцев рассказал о своем духовном преображении благодаря коронавирусу COVID-19

Актер Епифанцев рассказал о своем духовном преображении благодаря коронавирусу.

Актер театра и кино Владимир Епифанцев, который не так давно переболел коронавирусом, рассказал в интервью изданию ФАН, как на него повлияла болезнь и какие положительные моменты он из этого вынес. Так, артист назвал коронавирус своего рода подсказкой к тому, что для человека является его болячкой. Коронавирус обнажил всю уязвимость человеческой иммунной системы. А люди добавляют к природе и свой вклад: иммунитет разрушают социальные рамки и ложь. 

«Вообще, наша иммунная система устроена таким образом, что мы можем справляться с любой болезнью, мы — саморегенерирующиеся организмы», - философствует актер. И добавляет: «Наши попытки защититься от коронавируса — это животные инстинкты. Это глупость, которую человек совершает в стремлении защититься от того, что нужно принять как дар. Коронавирус — это зеркало того, что у нас болит».

Месяца два назад артист перенес коронавирус, причем он отметил, что состояние его при этом было «крайне интересное». В больницу он не обращался, болел дома, гулял в маске, не желая никого заражать. Болезнь у артиста протекала тяжелее, чем у его родни, так как они моложе. Некоторые из них даже ничего не почувствовали. 

Свой коронавирус Епифанцев сравнил с перезагрузкой: «...Но все было крайне интересно и любопытно, будто некая «перепрошивка», процесс перезагрузки».

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Отар Кушанашвили считает, что Малышева нуждается в срочном лечении

Вчера, 17:39

София Ротару бесплатно выступит на фестивале «Песня года» в России

Вчера, 13:09

«Родившая» Алина Кабаева появилась на публике

Вчера, 09:09

Бузова предстанет в образе Малефисенты на шоу «Ледниковый период»

19-11-2020, 22:29

Дана Борисова назвала причину материальных проблем Меладзе

19-11-2020, 22:29

Ксения Собчак переоделась в осла и рассмешила сына

19-11-2020, 20:49

Шаляпин заявил, что на сцене должно быть больше молодых артистов

19-11-2020, 17:29

Суд запретил Юрию Шатунову исполнять «Белые розы»

19-11-2020, 16:14

Бузова случайно раскрыла интригу «Ледникового периода»

19-11-2020, 10:24

Критик Соседов у Скабеевой перечеркнул жалобы российских звезд ради господдержки

18-11-2020, 19:54

Веру Брежневу засняли без белья

18-11-2020, 15:54

Внучка актера Олега Стриженова обвинила отца в насилии

18-11-2020, 12:54

Певица Валерия без косметики впечатлила подписчиков

18-11-2020, 00:14

Орбакайте на фоне слухов о разводе показала на фото семейную идиллию

17-11-2020, 19:54

Супруга Петросяна рассказала о строгом воспитании маленького сына

17-11-2020, 16:19

Елена Воробей призывает дать артистам льготы на продукты

17-11-2020, 10:24

Татьяна Буланова перенесла микроинсульт

17-11-2020, 09:54

Лещенко опроверг слухи о своем трудном материальном положении

16-11-2020, 20:04

Диана Гурцкая заразилась коронавирусом второй раз

16-11-2020, 17:24

Бывшая любовница Казаченко обвиняет его в изнасиловании

16-11-2020, 17:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров