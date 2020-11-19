Актер Епифанцев рассказал о своем духовном преображении благодаря коронавирусу COVID-19

Актер Епифанцев рассказал о своем духовном преображении благодаря коронавирусу.

Актер театра и кино Владимир Епифанцев, который не так давно переболел коронавирусом, рассказал в интервью изданию ФАН, как на него повлияла болезнь и какие положительные моменты он из этого вынес. Так, артист назвал коронавирус своего рода подсказкой к тому, что для человека является его болячкой. Коронавирус обнажил всю уязвимость человеческой иммунной системы. А люди добавляют к природе и свой вклад: иммунитет разрушают социальные рамки и ложь.

«Вообще, наша иммунная система устроена таким образом, что мы можем справляться с любой болезнью, мы — саморегенерирующиеся организмы», - философствует актер. И добавляет: «Наши попытки защититься от коронавируса — это животные инстинкты. Это глупость, которую человек совершает в стремлении защититься от того, что нужно принять как дар. Коронавирус — это зеркало того, что у нас болит».

Месяца два назад артист перенес коронавирус, причем он отметил, что состояние его при этом было «крайне интересное». В больницу он не обращался, болел дома, гулял в маске, не желая никого заражать. Болезнь у артиста протекала тяжелее, чем у его родни, так как они моложе. Некоторые из них даже ничего не почувствовали.

Свой коронавирус Епифанцев сравнил с перезагрузкой: «...Но все было крайне интересно и любопытно, будто некая «перепрошивка», процесс перезагрузки».