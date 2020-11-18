Отар Кушанашвили считает, что Малышева нуждается в срочном лечении

Сегодня, 17:39

Ольга Громова

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Отар Кушанашвили считает, что Малышева нуждается в срочном лечении

Журналист Отар Кушанашвили во время одного из развлекательных шоу нелестно отозвался о шоу Елены Малышевой, посвященном здоровью, а также нехорошо высказался о самом теледокторе.

Кушанашвили стал гостем программы «Что было дальше?». Отар обратился к зрителям с просьбой задавать вопросы о публичных личностях, а он будет говорить о них всю правду. После того, как журналист вынес свой вердикт Гоше Куценко, Олегу Газманову и другим личностям, дошла очередь и до Малышевой.

И тут Отара, как говорится, понесло. Вначале он усомнился в том, что Елена Васильевна (между прочим, профессиональный врач) «шарит» в теме, и допустил, что зрителей, возможно, «дурят» макетами.

Ну а затем последовал вердикт.

«Это дом прокаженных. Она нуждается в скорейшем лечении», - приводит слова Кушанашвили ФАН.

«Жить здорово» выходит на Первом несколько лет подряд. У программы есть своя аудитория, невзирая на то, что телевизионная группа готова изображать продукты жизнедеятельности человека, а также обыгрывать его физиологические потребности.

Многие зрители, верные Малышевой со времен программы «Здоровье», перестали смотреть «Жить здорово». По их мнению, она из серьезной программы о здоровье сделала коммерческий продукт - шоу.

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