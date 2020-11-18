София Ротару бесплатно выступит на фестивале «Песня года» в России

София Ротару выступит на «Песне года» после продолжительного отсутствия ее концертов в России. Об этом заявил концертный директор певицы Сергей Лавров. При этом он заявил, что гонорар за выступление на фестивале певица не возьмет, так как появится на мероприятии ради своего друга, композитора Игоря Крутого, от которого она приняла приглашение. Как известно, Ротару и Крутого связывает многолетнее сотрудничество.

Подчеркнем, что София Михайловна, как правило, на концертах друзей выступает бесплатно, но за сольные концерты она берет не менее 50 000 долларов. Ранее Ротару планировала приехать на юбилей своей подруги Надежды Бабкиной, однако из-за эпидемии коронавируса планы ее изменились. Лавров предположил, что легендарная певица также споет в новогодних огоньках на «Первом канале» и «России 1», где ей тоже не заплатят.

Как стало известно, сейчас Ротару испытывает финансовые трудности. Много денег уходит на содержание команды, а во время кризиса артистка, как и все звезды, почти не гастролирует, пишет sobesednik.ru .

Добавим, что в августе София Ротару отметила 73-й день рождения. Тогда ее поздравили многие представители российского шоу-бизнеса. Среди них были Филипп Киркоров и Игорь Крутой.