«Родившая» Алина Кабаева появилась на публике

Сегодня, 09:09

Александр Зуев

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«Родившая» Алина Кабаева появилась на публике

Алина Кабаева, которую не так давно поздравляли с рождением второго ребенка, посетила светское мероприятие вместе с прославленным тренером по художественной гимнастике Ириной Винер. Снимок, на котором запечатлены две спортсменки, появился на фанатской страничке тренера. Для выхода в свет Ирина Винер выбрала черное платье, украшенное ниспадающими белыми бусами. А Алина пришла в обтягивающем блестящем платье. 

Как известно, 37-летняя гимнастка никогда не обсуждает на публике свою личную жизнь. Поэтому мы не сможет узнать о том, действительно ли Кабаева родила или эта информация является фейком. Кстати, СМИ не раз распускали слухи о рождении детей у Кабаевой. 

Видимо, олимпийская чемпионка старается не реагировать на подобные сплетни.

Отметим, что Алина Кабаева родилась в Ташкенте. Там она начала заниматься спортом. В возрасте 11 лет Алина вместе с мамой переехала в Москву.

С начала своей спортивной карьеры, с 1995 года, Алина Кабаева тренировалась у Ирины Винер. Через год юная гимнастка уже стала членом олимпийской сборной России.

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