Бузова предстанет в образе Малефисенты на шоу «Ледниковый период»

Певица и телеведущая Ольга Бузова в своем Инстаграм показала образ, в котором предстанет перед зрителями в новом выпуске шоу «Ледниковый период» - зритель увидит его через три недели.

На фото знаменитость позировала с распущенными волосами, ярким макияжем с красной помадой, а также с большими рогами на голове.

«Как вы думаете, мои хорошие, что у меня за образ?» - поинтересовалась Ольга.

Почти все подписчики в один голос безошибочно угадали, что Бузова откатает на льду номер в образе волшебницы Малефисенты из одноименного американского фэнтезийного художественного фильма.

К слову, это довольно провокационный образ для Оли. В первый раз у нее ничего не получилось. В памяти поклонников еще жива оплошность, которую телеведущая допустила, переделав постер знаменитого фильма и поставив вместо фото Анджелины Джоли, исполнительницы главной роли, свое.

«Как вам я в образе „Малефестины“? Всем плодотворной недели», - спросила она тогда у подписчиков.

Бузову раскритиковали за то, что она перекрутила имя волшебницы и предположили, что артистка культовый фильм и вовсе не смотрела, лишь пиарится за его счет.