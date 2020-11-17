Дана Борисова назвала причину материальных проблем Меладзе

Дана Борисова назвала главную ошибку звезд российской эстрады и раскрыла секрет о том, как ей удалось сохранить доход в кризис.

44-летняя телеведущая заявила, что многие популярные артисты действительно остались без заработка из-за пандемии коронавируса. Как отметила Дана, все, кто всегда выступали на корпоративах, сейчас палец сосут. Раньше артисты ждали Новый год, так как можно было заработать неплохие деньги, но сейчас такие суммы могут им только сниться. Праздники всегда приносили хорошие доходы, и расписание корпоративов организовывали заранее. Дана также сказала, что у артистов все же должны быть сбережения и дополнительный доход.

При этом Борисова сказала, что сама не участвует в корпоративах, так как это нестабильный способ заработка. Она привыкла зарабатывать на рекламе, писать книги или вести аккаунты в соцсетях. Дана так же пожаловалась на то, что хейтеры пишут ей о том, что якобы она ведет вечеринки, но на самом деле телеведущая терпеть не может подобные тусовки.

Она также заявила,что может представить, какое бедственное положение у Киркорова и Меладзе, которые ранее пожаловались на бедность.

Вместе с тем телеведущая подчеркнула, что от пандемии больше пострадали обычные граждане, у которых нет сбережений.