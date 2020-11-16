Певица Валерия без косметики впечатлила подписчиков

Сегодня, 00:14

Сергей Нилов

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Певица Валерия без косметики впечатлила подписчиков
Певица Валерия

Певица Валерия опубликовала новое фото в соцсети. Она показала своим поклонникам, что идеально может выглядеть не только с гримом и в шикарных нарядах, но и без косметики в уютной пижаме. Она абсолютно уверена в своей естественной красоте. Фотография Валерии сделана сразу после утреннего пробуждения. 52-летняя актриса сфотографирована в пижаме, без косметики и со слегка растрепанными волосами.

Под постом артистка написала:

«Доброе утро, мир!».

Сразу после появления снимка, фанаты завалили знаменитость комплиментами:

«Вы такая яркая!Настоящая! Красивая!», «Я без ума от вас, вы - чудо естественности», «Искренняя улыбка. Радость какая. Настоящая...».

На страничках Звезды в соцсетях регулярно появляются новые фотки. Валерия размещает там не только снимки, сделанные на дорогих фотосессиях от fashion-фотографов, а и домашние обычные фотки.

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