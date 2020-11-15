Елена Воробей призывает дать артистам льготы на продукты

Сегодня, 10:24

Сергей Нилов

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Елена Воробей призывает дать артистам льготы на продукты
Заслуженная артистка РФ Елена Воробей

Заслуженная артистка РФ Елена Воробей высказала свое мнение о том, что из-за пандемии артисты столкнулись с серьезными проблемами, о которых зрители и не догадываются. Она считает, что власти просто обязаны предоставить льготные цены на продукты и предметы первой необходимости.

Было принято решение столичными властями, что количество зрителей в концертных залах, кино и театрах не должно превышать 25%. Это распоряжение имеет срок действия до 15 января 2021 года.

«По факту нам предложили жить на 25%. Вот так я это восприняла. На четвертинку питаться, на четвертинку дышать без надежды на завтрашний день», - высказалась артистка телеканалу "Звезда".

Она также подчеркнула, что власти даже не подумали о том, как они могут помочь выступающим. Многие артисты из-за того что нет возможности работать, оказались в очень сложной ситуации, так как у них много долгов, кредитов, ипотеки, пожилые родители и дети, о которых требуется заботиться.

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