Елена Воробей призывает дать артистам льготы на продукты

Заслуженная артистка РФ Елена Воробей высказала свое мнение о том, что из-за пандемии артисты столкнулись с серьезными проблемами, о которых зрители и не догадываются. Она считает, что власти просто обязаны предоставить льготные цены на продукты и предметы первой необходимости.
Было принято решение столичными властями, что количество зрителей в концертных залах, кино и театрах не должно превышать 25%. Это распоряжение имеет срок действия до 15 января 2021 года.
Она также подчеркнула, что власти даже не подумали о том, как они могут помочь выступающим. Многие артисты из-за того что нет возможности работать, оказались в очень сложной ситуации, так как у них много долгов, кредитов, ипотеки, пожилые родители и дети, о которых требуется заботиться.
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