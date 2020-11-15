Татьяна Буланова перенесла микроинсульт

51-летняя российская эстрадная певица Татьяна Буланова рассказала, что не так давно перенесла микроинсульт, после которого она стала больше следить за образом своей жизни. Артистка перестала нервничать и больше высыпаться. Об этом сообщает «Аргументы и Факты».

О том, что Буланова попала в больницу, стало известно 11 апреля нынешнего года. Уже позже выяснилось, что артистка была направлена в реанимацию из-за микроинсульта. Певица призналась, что некоторое время перед произошедшим чувствовала предпосылки развития данного заболевания.

«2-3 года назад я стала чувствовать онемение пальцев левой руки. Сначала не обращала внимания, а потом решила, что просто защемило нерв. Потом проходила МРТ, которое показало, что ситуация намного серьезнее», - рассказывает Буланова.

К счастью, Татьяна вовремя обратилась к врачам. На данный момент она находится дома и соблюдает режим, предписанный медиками: принимать лекарства, высыпаться и не нервничать. Кроме того, певица поменяла режим питания и перестала есть после 18:00.