Диана Гурцкая заразилась коронавирусом второй раз

Заслуженная артистка и член Общественной палаты России, певица Диана Гурцкая заразилась коронавирусом. По словам брата певицы Роберта, Диана придерживалась всех мер предосторожности и, несмотря на это, она заразилась инфекцией. Он также сказал, что его сестра, являясь главой центра социокультурной реабилитации, ведет благотворительную деятельность. Роберт отметил, что Диана не могла отказать людям и поэтому не убереглась.

Заметим, что еще летом 42-летняя певица прошла тест, и он показал наличие антител. То есть, скорее всего, к тому времени Диана уже переболела коронавирусом. Видимо, выработанный в ее организме иммунитет не смог справиться с новым заражением.

Брат певицы сообщил, что сейчас его сестра находится под наблюдением врачей. О болезни певцы рассказал ее cупруг Петр Кучеренко. По его словам, инфекцию подхватили все члены их семьи. Он также сообщил, что Диана переносит заболевание в легкой форме.

Диана Гурцкая родилась в Сухуми 2 июля 1978 года. За 20 лет певица записала шесть музыкальных альбомов. Она является обладателем ордена Почета и ордена Дружбы.

Отметим, что месяц назад умер отец Дианы Гурцкой. Он гостил у родственников, но вернуться домой не мог из-за введенных ограничений. Пандемия также помешала певице проводить отца в последний путь.