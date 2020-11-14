Бывшая любовница Казаченко обвиняет его в изнасиловании

Сегодня, 17:09

Александр Зуев

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Бывшая любовница Казаченко обвиняет его в изнасиловании

Ольга Мартынова посещает телешоу и порочит имя своего бывшего любовника, звезды 90-х Вадима Казаченко. Таким образом, женщина отравляет жизнь ему и его жене Ирине Аманти. 

Отношения Казаченко и  Мартыновой закончились несколько лет назад. Эта любовная история сопровождалась громким скандалом. 

Мартынова обвинила своего бывшего возлюбленного во всех смертных грехах. При этом Ольга заявляет, что Вадим и его семья  ей угрожают. В свою очередь Ирина Аманти рассказала, что ее семья устала от бесконечных нападок  Мартыновой, которая родила от Вадима ребенка и сейчас шантажирует его.

Аманти заявляет, что Мартынова лгала в период своей беременности и сейчас продолжает лгать. Ирина уверяет, что Вадим никогда не жил с Ольгой. По словам Аманти,  Мартынова играет роль жертвы и  получает деньги за сливы фейков на радость прессе.

Мартынова даже  дошла до суда. Она обвиняла Вадима  в  изнасиловании. По ее словам,  артист надругался  над ней еще во время ее беременности. Ирина Аманти считает Ольгу городской сумасшедшей, которая не дает им покоя. Она нигде не работает и получает деньги за клевету, отмечает Ирина.

Таким образом, жизнь Казаченко из-за Мартыновой превратилась в кошмар. Артист  долго терпел ее наглую клевету и скандальные выходки, но, не выдержав такого натиска, певец пошел в суд искать защиты, пишет dni.ru.

Вадим также сказал,  что  соответчиком в его деле выступает Первый канал, который выпускал  в свой эфир ложь, оскорбления и обвинения в его адрес.

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