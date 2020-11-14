Бывшая любовница Казаченко обвиняет его в изнасиловании

Ольга Мартынова посещает телешоу и порочит имя своего бывшего любовника, звезды 90-х Вадима Казаченко. Таким образом, женщина отравляет жизнь ему и его жене Ирине Аманти.

Отношения Казаченко и Мартыновой закончились несколько лет назад. Эта любовная история сопровождалась громким скандалом.

Мартынова обвинила своего бывшего возлюбленного во всех смертных грехах. При этом Ольга заявляет, что Вадим и его семья ей угрожают. В свою очередь Ирина Аманти рассказала, что ее семья устала от бесконечных нападок Мартыновой, которая родила от Вадима ребенка и сейчас шантажирует его.

Аманти заявляет, что Мартынова лгала в период своей беременности и сейчас продолжает лгать. Ирина уверяет, что Вадим никогда не жил с Ольгой. По словам Аманти, Мартынова играет роль жертвы и получает деньги за сливы фейков на радость прессе.

Мартынова даже дошла до суда. Она обвиняла Вадима в изнасиловании. По ее словам, артист надругался над ней еще во время ее беременности. Ирина Аманти считает Ольгу городской сумасшедшей, которая не дает им покоя. Она нигде не работает и получает деньги за клевету, отмечает Ирина.

Таким образом, жизнь Казаченко из-за Мартыновой превратилась в кошмар. Артист долго терпел ее наглую клевету и скандальные выходки, но, не выдержав такого натиска, певец пошел в суд искать защиты, пишет dni.ru .

Вадим также сказал, что соответчиком в его деле выступает Первый канал, который выпускал в свой эфир ложь, оскорбления и обвинения в его адрес.