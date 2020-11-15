Лещенко опроверг слухи о своем трудном материальном положении

Лещенко заявил, что он не нищий - «пишут всякую белиберду».

Эстрадный исполнитель Лев Лещенко категорически опроверг слухи о своем трудном материальном положении, спровоцированном коронавирусной эпидемией. Певец отметил, что, невзирая на отсутствие работы, он сам по-прежнему содержит свой коллектив. Да и не только его: артист оказывает всестороннюю поддержку и своему бывшему сокурснику, и детскому дому, и студентам ГИТИСа.

«Пишут всякую белиберду – якобы я жалуюсь, что попал в бедственное положение. Но я никуда не попадал, я в прекрасном положении. Я говорю о бедных артистах, которые на сегодняшний день не зарабатывают ни копейки. Этим людям надо помогать. Сам я достаточно обеспеченный человек, я не страдаю, я содержу 20 человек из своего коллектива, у меня благотворительный фонд. Помогаю своим артистам, плачу из фонда деньги, не работая сейчас. Содержу коллектив, помогаю детскому дому для детей с ограниченными возможностями. Помогаю студентам ГИТИСа, в течение пяти лет помогаю своему однокурснику, который не справляется – перевожу ему по 30-40 тыс. рублей каждый месяц», - признается Лещенко.

А тогда, по словам певца, он в разговоре на радиостанции «Говорит Москва» вел речь об артистах не из бюджетной сферы: «Я не бедный человек, я не говорил о себе. Я говорил об артистах, которые работают в небюджетной сфере, не заняты ни в оперных, ни в драматических театрах, ни в филармониях».

Лещенко уверен, что шоубизнес из этой категории нуждается в помощи: «Но если нет работы, нет никакого дохода. Мы живём с того, что мы зарабатываем. Мы у государства не берём ни копейки денег, а государству при этом платим налоги».

Ответить на вопрос о сумме, которую артисты потеряли в результате коронавирусного разгула, певец затруднился. По его словам, некоторые из его коллег заявляют о суммах, исчисляемых миллиардами рублей.