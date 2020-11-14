Соловьев высмеял ошибку Собчак в рассказе о Нагорном Карабахе.

Тележурналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале жестко поглумился над ошибкой своей коллеги Ксении Собчак. Все дело в том, что когда Собчак комментировала сюжет по Нагорному Карабаху, на экране появилась карта зоны конфликта и конфликтующих стран с грубыми грамматическими ошибками: название одной из них было написано как «Азейбарджан».

«Ксения, Азербайджан, а не Азейбарджан. Все, что Вам нужно знать о новостях на канале Ксении Собчак», - припечатал журналист.

Вообще же, это не первый случай, когда Соловьев подвергает действия Собчак критике. Так, и месяца не прошло с тех пор, как он обвинил телеведущую в глупости: тогда Собчак выступила в поддержку французского президента Макрона, заявившего о кризисе ислама.