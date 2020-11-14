57-летний Александр Домогаров показал молодую возлюбленную

Александр Домогаров вышел в свет со своей новой возлюбленной. И это произошло впервые, так как раньше актер прятал свою подругу, которая моложе его на 22 года. Но поклонники всегда знали о любовных приключениях красавца-актера.

Как-то Домогаров который давно прослыл ловеласом, посоветовал журналистам следить за его творчеством, а не его любовными похождениями. Известно, что сейчас знаменитость живет в загородном особняке со своей молодой возлюбленной Татьяной Степановой. Больше ничего о новой девушке актера неизвестно. Кстати, сам он однажды проговорился, что уже 11 лет живет с Татьяной. И вот сейчас 57-летний актер пришел с 35-летней танцовщицей на кинопремьеру.

Отметим, что Домогаров трижды был официально женат. Его четвертой фактической женой стала Марина Александрова. У актера двое сыновей – Дмитрий и Александр. Старший сын погиб в возрасте 23 лет в ДТП в 2008 году. А младший сын решил стать режиссером.

По словам бывших возлюбленных звезды «Бандитского Петербурга», характер у актера всегда был непростым. Первый брак Александр заключил еще в 18 лет. Тогда он женился на ровеснице Наталье Сагоян. Однако актер встретил костюмера Ирину Гуненковую и ушел от жены к ней, хотя на то время у него уже был пятилетний сын Дмитрий. Вскоре в жизни Домогарова появилась актриса Наталья Громушкина, которая была моложе его на 12 лет. Кстати, она ничего плохого об Александре не говорит, хотя вспоминает о его неуживчивом характере, пишет vm.ru .

Актриса Марина Александрова, которая младше любвеобильного Домогарова на 19 лет, стала очередным его увлечением. Она называет несколько лет жизни с Домогаровым сплошным безумием. По словам актрисы, ее отношения с дамским угодником были то дикой страстью, то полным равнодушием и даже агрессией. Тогда СМИ написали о том, что актер иногда даже поднимал руку на возлюбленную. Они расстались, когда Марина застала Александра в объятиях его бывшей жены.