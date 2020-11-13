Продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух стал главной свахой Первого канала

Многим поклонникам фигурного катания кажется, что фигуристы на льду постоянно оттачивают мастерство. Это, конечно же, так, но фигурное катание — это еще и страсть. В шоу «Ледниковый период» не раз складывались и распадались пары.

Продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух выступает в роли вершителя судеб, ведь в шоу образовывались знаменитые пары и разрывались крепкие союзы. Получается, что знаменитый хореограф стал главной свахой Первого канала.

Упражняясь на льду, звезды уходили от супругов ради новых эмоций. Так, Татьяна Навка ушла от Александра Жулина после выступлений на «Ледниковом периоде» с Маратом Башаровым. Анастасия Заворотнюк, которая была ведущей «Ледникового периода», ушла от Сергея Жигунова к участнику шоу Петру Чернышеву. Холодная гладь льда обернулась жарким племенем для многих знаменитостей.

Каждый сезон проекта сопровождается появлением различных слухов и сплетен.

Выходит, что Илья Авербух невольно соединяет и разъединяет судьбы. Проект действительно стал известен не только зрелищными выступлениями, но и любовными историями.

Сам Илья смог испытать на себе магию льда. Его брак с Ириной Лобачевой распался после того, как она стала кататься в паре с Дмитрием Марьяновым.

Зато на проекте Илья познакомился с будущей возлюбленной — актрисой из сериала «Папины дочки» Лизой Арзамасовой. Первый раз они встретились именно в «Ледниковом периоде». Авербух обрел семейное счастье с актрисой, которая моложе его на 21 год.