Телеведущий Дмитрий Хрусталев госпитализирован и введен в искусственную кому

Соведущий «Вечернего Урганта» 41-летний актер Дмитрий Хрусталев был экстренно госпитализирован в госпиталь петербургского Сестрорецка в тяжелом состоянии. Предположительно, у шоумена был диагностирован коронавирус, из-за осложнений которого актера пришлось ввести в искусственную кому.

14 ноября в критическом состоянии популярный ведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию больницы Сестрорецка. Известно, что привез актера в больницу№ 40 персональный водитель Хрусталева. Из-за продолжения ухудшения состояния и сильной интоксикации организма было принято решение экстренно ввести Хрусталева в искусственную кому.

По предварительным данным, причиной такого состояния стали осложнения коронавируса, хотя накануне анализы Дмитрия Хрусталева показывали отрицательный результат на тестCOVID-19. Информацию о том, что шоумен в тяжелом состоянии находится в госпитале подтвердил его друг и коллега Иван Ургант, который сообщил, что никаких конкретных данных о состоянии здоровья или диагнозе Дмитрия пока ни у кого нет.