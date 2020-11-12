Манукян посоветовал Меладзе пойти в дворники

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян рассказал, как поступить заслуженному артисту России Валерию Меладзе, которого не устраивают ограничения, связанные с коронавирусом. Он посоветовал музыканту пойти в дворники.

Манукян отметил, что профессия дворника оплачивается и «полезна для общества, в отличие от тех, кто дерет глотку».

Ранее Меладзе призвал артистов бойкотировать съемки новогодних телешоу. По его мнению, это поможет привлечь внимание граждан к музыкантам, потерявшим работу из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. С ним солидарны Лев Лещенко и Иосиф Пригожин. Меладзе также возмутился отменой спектаклей и концертов до 15 января. Он подчеркнул, что в текущих условиях подобное решение негативным образом скажется на сфере в целом, пишет radiokp.ru .

Однако Манукян считает, что зрители не очень обидятся и не огорчатся, если не увидят по телевидению под Новый год развлекательную программу. По его мнению, многим зрителям «Огоньки» надоели. Тем более что россияне давно уже телевизор не смотрят. А Лоза заявил, что если на съемках «Огонька» не будет Меладзе, то туда пригласят молодых и подающих надежду артистов.