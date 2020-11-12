Больная раком Анастастия Заворотнюк может прийти на шоу к Малахову

Сегодня, 20:19

Ольга Громова

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Больная раком Анастастия Заворотнюк может прийти на шоу к Малахову

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой медики диагностировали тяжелое заболевание, в ближайшее время может принять участие в ток-шоу Андрея Малахова. Об этом сообщает «Собеседник».

Издание напоминает, что недавно «няня» звонила Андрею Малахову и рассказала о своем самочувствии. Они много лет дружат. Поэтому не мудрено, что именно своему другу расскажет все, как на духу, кинозвезда.

Вероятно, программа будет идти в непривычном формате. Вряд ли Анастасия Заворотнюк появится в студии, где полно гостей и экспертов. По всей видимости, речь о большом интервью у звезды дома.

Поговаривают, что актрисе лучше, и она готова принять участие и в других ток-шоу. Однако врачи и особенно психологи советуют повременить с широким выходом на ТВ. Лишние нагрузки на нервную систему ей ни к чему - ослабленный после терапии и нелегкой борьбы организм может дать сбой.

Ранее появилась информация о том, что Заворотнюк начала выходить на прогулки на территории своего особняка в поселке Крекшино.

Летом 2019 года в СМИ начали появляться новости о том, что Заворотнюк больна раком. Вначале актриса их опровергала, говорила, что отдыхает за границей, в Италии, и у нее все хорошо. В сентябре появились сообщения о ее госпитализации.

Семья актрисы не подтвердила, что у нее глиобластома. Тем не менее диагноз был негласно подтвержден медиками в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий.

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