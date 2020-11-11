Алину Кабаеву в сети поздравляют с рождением второго ребенка

Сегодня, 19:59

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Алину Кабаеву в сети поздравляют с рождением второго ребенка

37-летняя российская гимнастка и политический деятель Алина Кабаева, вероятно, стала матерью второго ребенка — такая информация 13 ноября распространилась на Telegram-канале «Беспощадная красота». Отмечается, что никаких подробностей касательно этого события пока не предоставляется, и также достоверно не известно, насколько правдива эта информация, сообщает «WMI.ru». 

Откуда пользователи Telegram-канала взяли такую информацию, также неизвестно — однако не исключено, что Алина Кабаева действительно могла стать матерью во второй раз. 

Экс-гимнастка и олимпийская чемпионка всегда отличалась особой скрытностью и никогда не давала публичных комментариев относительно своей личной жизни. Интернет-пользователи вспомнили, как в марте 2015 года немецкая газета «Нойе Цюрихер Цайтунг» сообщила в статье, что Алина Кабаева родила ребенка в VIP-клинике Святой Анны в Швейцарии — тогда как на родине гимнастки о том, что Кабаева готовится стать матерью, никто и не подозревал. Тогда Алина также не дала никаких комментариев по поводу такой публикации — ни подтверждения, ни опровержения от нее не последовало. 

Теперь подписчики Telegram-канала «Беспощадная красота» также предположили, что информация о рождении второго ребенка в семье прославленной гимнастки является достоверной — правда, скорее всего, комментариев от самой Алины Кабаевой, как и в первом случае, вряд ли получится дождаться. Олимпийская чемпионка не раз заявляла, что жизненный опыт научил ее ничего не рассказывать и не показывать общественности, поэтому девушка продолжает строго следовать своим принципам.

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