Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» о расстреле в Новочеркасске выдвинули на «Оскар»

Сегодня, 18:34

Ольга Громова

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Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» о расстреле в Новочеркасске выдвинули на «Оскар»

Фильм «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского выдвигается от России на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». Об этом сообщил глава российского комитета премии Владимир Меньшов, передает ТАСС.

На Венецианском кинофестивале 2020 года эта картина была удостоена специального приза жюри. Картина отсылает зрителя в 1962 год, охватывая события 1-3 июня в Новочеркасске. Там рабочие большого завода вышли на городскую площадь на забастовку. Главные требования - снижение цен на продукты и повышение зарплат. К ним присоединились рабочие других предпринимателей. В результате власти принимают страшное решение и вводят войска.

Закончилось все массовым расстрелом протестующих.

В прокат картина вышла 12 ноября. Главную роль - Людмилу из парткома - сыграла актриса Юлия Высоцкая, жена Андрея Кончаловского. Продюсером «Дорогие товарищи!» выступил предприниматель Алишер Усманов.

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