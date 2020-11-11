Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» о расстреле в Новочеркасске выдвинули на «Оскар»

Фильм «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского выдвигается от России на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». Об этом сообщил глава российского комитета премии Владимир Меньшов, передает ТАСС.

На Венецианском кинофестивале 2020 года эта картина была удостоена специального приза жюри. Картина отсылает зрителя в 1962 год, охватывая события 1-3 июня в Новочеркасске. Там рабочие большого завода вышли на городскую площадь на забастовку. Главные требования - снижение цен на продукты и повышение зарплат. К ним присоединились рабочие других предпринимателей. В результате власти принимают страшное решение и вводят войска.

Закончилось все массовым расстрелом протестующих.

В прокат картина вышла 12 ноября. Главную роль - Людмилу из парткома - сыграла актриса Юлия Высоцкая, жена Андрея Кончаловского. Продюсером «Дорогие товарищи!» выступил предприниматель Алишер Усманов.