В Киеве скончался певец и композитор Филипп Левшин

12 ноября в Киеве в возрасте 28 лет скончался певец и композитор Филипп Левшин. Об этом 13 ноября сообщил основатель одного из PR-агентств Андрей Царенок.

«Он был талантливым автором, певцом, шоуменом», — написал в Facebook Царенок.

Филипп Левшин является автором песен Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Григория Лепса, МакSим и Мити Фомина.

В последние годы артист страдал панкреатитом. Он не смог справиться с заболеванием. И хотя некоторое время назад молодой человек говорил, что болезнь отпустила его, она возобновилась. Филиппу провели несколько сложных операций, и последнюю он не пережил - остановилось сердце. За время болезни музыкант потерял 20 кг веса.

Известно, что Филипп Левшин участвовал в кастинге шоу «Х-фактор» в 2011 году, где после отказа судей, послал их и звукорежиссера. Тогда жюри возмутило наличие у певца бэк-вокала, что не соответствует правилам шоу. Левшину предложили спеть акапельно, но однако судьи вновь остались недовольны. В ответ Филипп ответил судьям: «Fuck you!»?, а музыкальному критику Соседова сказал: «You’re cool».

Филипп родился 8 октября 1992 года в Киеве. С 2010 по 2015 учился в Киевском национальном университете культуры и искусств.