Эмбер Херд заявила, что она остается в актерском составе «Аквамена 2»

Вчера, 23:29

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Эмбер Херд заявила, что она остается в актерском составе «Аквамена 2»
Эмбер Херд

Эмбер Херд заявила, что она остается в актерском составе «Аквамена 2».

В прошлом году на фоне семейного скандала Джонни Деппа и Эмбер Херд фанаты Джека-Воробья написали петицию, потребовав убрать Херд из каста кинокомикса про Аквамена. Сейчас история повторяется. 

4 года назад Эмбер Хер, объявив, что Депп ее избивает, подала на развод. После этого, опасаясь за кассовые сборы «Фантастических тварей», которым скандал вокруг имени героя мог очень повредить, студия Warner Brothers отстранила Джонни от роли злодея. 

В этом году актер опубликовал доказательства, которые опровергали его причастность к семейной тирании. Наоборот, абьюзером в их семье была Херд, иной раз даже бывшая Деппа. Для защиты своей репутации Джонни Депп обратился в суд с иском против британского таблоида The Sun - в одном из его статьей была информация о том, что Депп избивает Херд.

Эти события и спровоцировали возрождения петиции с призывом убрать Эмбер Херд из кинокомикса. Сейчас под ней стоят уже подписи миллиона человек. Однако, отмечается, что на сегодня актриса снимается и в «Лиге справедливости» Зака Снайдера. Это делает ее положение гораздо устойчивее, чем на текущий момент у бывшего мужа.

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