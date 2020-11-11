Актриса Анна Калашникова рассказала о планах Заворотнюк вернуться на сцену

Анастасия Заворотнюк более года назад оказалась в больнице с серьезным заболеванием - опухолью головного мозга. Актриса перенесла операцию и прошла курс лечения. С весны она находится дома, в кругу своих родных. Однако поклонникам не терпится узнать подробности ее болезни и, наконец-то, увидеть актрису. Говорят, внешность Заворотнюк существенно изменилась. В частности, об этом телеканалу НТВ заявила певица Анна Калашникова. По ее словам, звезда сериала «Моя прекрасная няня», конечно же, внешне изменилась.

Однако сама Анастасия настроена оптимистично и радуется каждому дню, сказала певица. Вместе с тем Калашникова сказала, что говорить о полном выздоровлении актрисы преждевременно, хотя в ее состоянии наметилась динамика, что уже хорошо.

Ранее стало известно, что 49-летняя Заворотнюк чувствует себя лучше и начала выходить на улицу. Сейчас актриса живет в подмосковном коттеджном поселке Крекшино. Члены ее семьи опасаются, что звезду сфотографируют, поэтому гуляют с ней за забором.

Калашникова также сообщила, что врачи следят за состоянием знаменитой пациентки и в своих прогнозах они осторожны. По мнению Анны, произошло чудо, так как поклонники ставили свечки в храмах за здравие любимой актрисы и молились за нее, пишет sobesednik.ru . Анастасия мечтает вернуться на сцену, но она должна пройти длительный курс реабилитации, заметила Калашникова.

Напомним, что более года назад у Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль головного мозга. Все это время актриса борется с онкологией. К этому времени состояние певицы улучшилось, но она еще не готова показаться на публике.