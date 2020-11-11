Сын Зверева подал в суд на отца из-за квартиры

27-летний сын стилиста и шоумена, 57-летнего Сергея Зверева Сергей недавно сообщил о том, что хочет судиться с отцом из-за московской квартиры. Напомним, что в 2019 году он уже подавал иск из-за недвижимости, однако через время он его отозвал. Об этом сообщает «7Дней.Ру».

В 2019 году Сергей признался, что ему очень жаль потраченных нервов на все разборки, потому не готов был это продолжать.

С этого момента публика подумала, что в их семье все еще может наладиться. Но оказалось, что сын Зверева просто выжидал время, а теперь он готов нанести новый удар. Теперь младший Сергей Зверев нашел юриста, в успехе которого он уверен.

«Сережа имеет законное право на квартиру. Еще мы хотим получить от его отца материальный ущерб. Я буду бороться до крови. Зверев-старший меня задел. Он назвал меня уголовницей. Теперь я ему за все отвечу, чтобы он надолго прикрыл свой рот!», - заявила жена Сергея-младшего.

Девушка добавила, что дизайнер настоящий лжец. На камеру он рассказывал, что любит своего сына и делает для него все, но на деле он его просто бросил и даже не дал достойного образования.

«Одно дело мы уже проиграли. Зверев показал липовую справку, где было сказано, что Сережа – его сын, и у него есть мать. Суд решил, что мой супруг не приемный ребенок, но это неправда!», - заключила девушка.