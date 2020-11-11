Сын Зверева подал в суд на отца из-за квартиры

27-летний сын стилиста и шоумена, 57-летнего Сергея Зверева Сергей недавно сообщил о том, что хочет судиться с отцом из-за московской квартиры. Напомним, что в 2019 году он уже подавал иск из-за недвижимости, однако через время он его отозвал. Об этом сообщает «7Дней.Ру».
В 2019 году Сергей признался, что ему очень жаль потраченных нервов на все разборки, потому не готов был это продолжать.
С этого момента публика подумала, что в их семье все еще может наладиться. Но оказалось, что сын Зверева просто выжидал время, а теперь он готов нанести новый удар. Теперь младший Сергей Зверев нашел юриста, в успехе которого он уверен.
Девушка добавила, что дизайнер настоящий лжец. На камеру он рассказывал, что любит своего сына и делает для него все, но на деле он его просто бросил и даже не дал достойного образования.
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