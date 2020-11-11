Владимир Конкин отдал внучку на воспитание родственникам из Санкт-Петербурга

69-летний актер Владимир Конкин, который недавно похоронил 32-летнюю дочь Софию, отдал свою осиротевшую внучку Алису на воспитание родственникам из Санкт-Петербурга - своей племяннице и ее мужу. Сам Заслуженный артист РФ в силу возраста не может стать опекуном несовершеннолетней внучки. К тому же, девочка же взрослеет и поэтому ей необходимо женское воспитание. Помимо прочего, актер признался, что у Алисы непростой характер.

При этом Конкин заявил, что готов финансово обеспечивать девочку и будет с ней поддерживать связь. То есть, актер собирается принимать активное участие в судьбе внучки. В частности, он собирается забирать ее в свой подмосковный дом и увозить на отдых в Италию. Заботливый дедушка хочет, чтобы Алиса учила за границей иностранный язык.

Сейчас Алиса уже находится в Петербурге. Родственники Конкина официально станут опекунами дочери Софии.

По словам Конкина, эта инициатива исходила от племянницы, которая уже готовит документы для оформления опекунства.

Напомним, что София Конкина погибла при загадочных обстоятельствах. Девушка отправилась в фитнес-центр, чтобы поплавать в бассейне. В какой-то момент София захлебнулась, и ее доставили в больницу, где она скончалась. Отметим, что дочь Конкина отлично плавала, поэтому ее родные не поверили, что она могла просто утонуть. Как выяснилось, перед походом в фитнес-центр девушка употребляла алкоголь.