Поп-группа «Иванушки International» выступит с умершими солистами в 2021 году

Сегодня, 21:09

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Поп-группа «Иванушки International» выступит с умершими солистами в 2021 году

Организаторы юбилейного концерта популярной музыкальной группы, основанной продюсером Игорем Матвиенко, сделали необычный анонс, сообщив, что намерены «оживить» умерших солистов. Режиссер-постановщик Никита Садовников отметил, что на юбилейном концерте «Иванушки International» будут не только исполнять хиты, но и вспомнят об ушедших артистах, информирует «News.ru».

Анонсируется, что появление покойных участников группы Олега Яковлева и Игоря Сорина произойдет в 2021 году — ровно на 1 год организаторы решили перенести дату концерта, учитывая карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса. Режиссер шоу Никита Садовников рассказал, что во время нового шоу группы появятся все солисты коллектива, в том числе и те, кто ушел из жизни. По его словам, будет по одному номеру в разных отделениях, которые посвятят Яковлеву и Сорину.

«Мы этих артистов никак не смешиваем, у каждого будут свои стилистики. Мы не планируем делать какую-то душещипательную историю, но не упомянуть ушедших солистов мы не можем, потому что это история группы. Будет трогательно и душевно», - сказал Садовников. 

Он не стал раскрывать секреты технического решения такой задумки. Режиссер отметил, что действующие солисты группы Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко появятся в привычных образах — никаких стразов и перьев поклонники коллектива не увидят.

Напоминаем, что покойный участник группы Игорь Сорин выступал в составе «Иванушки International» с 1995 по 1998 году. Осенью 1998 года с ним случился трагический случай — певец упал с балкона, и погиб от многочисленных травм. Другой участник группы, Олег Яковлев, выступал в «Иванушках» до 2013 года, после чего покинул состав. В 2017 году Яковлев ушел из жизни, но не из памяти поклонников группы «Иванушки International».

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