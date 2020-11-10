Подольская похвасталась стройной фигурой через три недели после родов

Наталья Подольская три недели назад стала мамой второй раз. И вот сейчас она продемонстрировала поклонникам фигуру спустя достаточный короткий отрезок времени после родов. Пользователи Инстаграма были поражены стройностью певицы. Еще совсем недавно фанаты поп-дивы забили тревогу, так как Наталья куда-то пропала из соцсети.

И вот, наконец-то, певица на радость фанатов показала себя на фото. На нем Наталья запечатлена в белой майке и домашнем брючном костюме.

При этом Наталья успокоила поклонников, заверив их, что в их семье все хорошо, а публикаций не было потому, что в ее жизни ничего интересного пока не происходит. Помимо прочего, Наталья очень боится коронавируса, поэтому ей пришлось засесть с детьми дома.

«Очень боюсь коронавируса», - написала поп-дива.

Она также сказала, что ее новорожденному сыну Ване исполнилось три недели. Наталья также сообщила поклонникам о том, что в ближайшее время будет отлучать малыша от груди.

Кроме того, стало известно, что сегодня вечером Наталья приглашена супругом Владимиром Пресняковым в ресторан, где она позволит себе немного расслабиться. Перед выходом в ресторан Наталья стала беспокоиться о том, что на ней не сойдутся вещи, которые она надевала до беременности. Как видим, зря переживала. По крайне мере, пользователи были приятно удивлены стройностью молодой женщины, которая совсем недавно родила.

Фанаты выразили мнение о том, что молодым мамам редко удается вернуть прежнюю форму за такой короткий промежуток времени.

«Как вам так быстро удалось похудеть?», «Статуэточка вы наша!», «Куколка!», - написали комментаторы.