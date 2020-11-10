«Яндекс» выяснил, какие фильмы и сериалы пользователи ждут больше всего

Сегодня, 12:24

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«Яндекс» выяснил, какие фильмы и сериалы пользователи ждут больше всего

Поисковая система «Яндекс» на основе анализа запросов от российских пользователей определила, какие фильмы россияне ждут больше всего. Сообщается, что возглавляет рейтинг наиболее ожидаемых премьер 7 сезон комедийного телесериала «Сваты», информирует «ТАСС».

Вторую строчку рейтинга в списке наиболее ожидаемых премьер значится второй сезон американо-польского фэнтезийного сериала «Ведьмак», и четвертый сезон мультсериала «Леди Баг и супер-кот». В категорию особо ожидаемых сериалов попал и шестой сезон британского сериала «Острых козырьков», четвёртый сезон научно-фантастического сериала «Очень странные дела» и пятый сезон криминальной драмы «Бумажный дом». Не менее сильно пользователи «Яндекса» ждут выхода второго сезона сериала «Метод» и четвертого сезона «Элиты». Также в список ожидаемых фильмов вошли «Форсаж 9» и «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

Согласно статистике, за 2020 год пользователи поисковой системы больше интересовались картинами про любовь, Великую Отечественную войну, подростков, зомби, войну, космос, секс, вампиров, акул и эпидемию. Отмечается, что чаще всего пользователи вводили в строку поиска фразы «Текст», «Паразиты», «Джокер», «Однажды в Голливуде», «Союз спасения», а также «Холоп», «Лёд 2», «Довод», «Дылда» и «Облачный атлас». Также пользователи активно пытались выяснить, кто сыграл Волан-де-Морта, Гарри Поттера, Джокера, Магомаева, Харли Квинна, Высоцкого, Дамблдора, Пеннивайза, Тора и Таноса — об этом свидетельствует часты запросы россиян на поисковой системе «Яндекса».

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