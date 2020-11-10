Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева обратилась к поклонникам после тяжелой формы коронавируса

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева весной перенесла коронавирус. Певица боролась с болезнью на протяжении двух недель. Плетнева рассказала, что ей пришлось нелегко: лечение стоило ей больших усилий. 43-летняя артистка призналась, что все могло бы закончиться трагедией, так как она находилась на грани жизни и смерти. Анна выразила благодарность врачам одной из столичных больниц. Их своевременная помощь могла ей справилась с недугом.

Плетнева вспоминает, что после концерта ее свалила температура и она не могла встать две недели. Первое время певица отказывалась от госпитализации, так как решила лечиться самостоятельно. Однако потом пришлось даже подключать ее к аппарату ИВЛ. Певице также ставили капельницы. Анна - мать троих несовершеннолетних детей и за их здоровье она очень переживала.

Солистка группы «Винтаж» также обратилась к поклонникам с просьбой заботиться о своем здоровье. Ведь Плетнева не сразу доверилась специалистам, позволив коронавирусу быстро поразить ее организм.

В своем Инстаграме Анна дала совет своим подписчикам, призвав их не делать ошибок, которые допустила она.

«Если температура дольше трех дней и не снижается — это означает, что вам нужна медицинская помощь!», — заметила исполнительница.

Поп-дива также опубликовала снимок, на котором она подключена к аппарату, облегчающему дыхание. Судя по всему, певица перенесла болезнь в тяжелой форме.

Поклонники в своих комментариях поддержали певицу.

«С выздоровлением», «Анют, не болей. Мы всегда с тобой. Очень любим тебя» - написали интернет-пользователи.