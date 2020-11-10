Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева обратилась к поклонникам после тяжелой формы коронавируса

Сегодня, 13:34

Александр Зуев

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Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева обратилась к поклонникам после тяжелой формы коронавируса

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева весной перенесла коронавирус. Певица боролась с болезнью на протяжении двух недель. Плетнева рассказала, что ей пришлось нелегко: лечение  стоило ей больших усилий. 43-летняя артистка призналась, что все могло бы закончиться трагедией, так как она находилась на грани жизни и смерти. Анна выразила благодарность врачам одной из столичных больниц. Их своевременная помощь могла ей справилась с недугом. 

Плетнева вспоминает, что после концерта ее свалила температура и она не могла встать две недели. Первое время певица отказывалась от госпитализации, так как решила лечиться самостоятельно. Однако потом пришлось даже подключать ее к аппарату ИВЛ. Певице также ставили капельницы. Анна - мать троих несовершеннолетних детей и за их здоровье  она очень переживала.

Солистка группы «Винтаж» также обратилась к поклонникам с просьбой заботиться о своем здоровье. Ведь Плетнева не сразу доверилась специалистам, позволив коронавирусу быстро поразить ее организм. 

В своем  Инстаграме Анна дала совет своим подписчикам, призвав их не делать ошибок, которые допустила она. 

«Если температура дольше трех дней и не снижается — это означает, что вам нужна медицинская помощь!», — заметила исполнительница.

Поп-дива также опубликовала снимок, на котором она подключена к аппарату, облегчающему дыхание. Судя по всему, певица перенесла болезнь в тяжелой форме.

Поклонники в своих комментариях поддержали певицу. 

«С выздоровлением», «Анют, не болей. Мы всегда с тобой. Очень любим тебя» - написали интернет-пользователи.
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