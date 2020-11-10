Валерий Сюткин пожаловался на размер своей пенсии

Певец Валерий Сюткин посетовал на размер своей пенсии. По его мнению, он «не производит фурора». При этом сумму, которую получает от государства, артист не назвал.

Валерию Сюткину, который обрел известность в составе группы «Браво», 62 года. Но он, невзирая на то, что достиг пенсионного возраста и оформил пенсионные выплаты, продолжает работать. Ему необходимы деньги для содержания семьи. Тем более, что недавно певец снова стал отцом. При этом Сюткин призвал понять его правильно - он не столько жалуется на размер пенсии, сколько констатирует факт.

«Семье нужны дополнительные средства, а я главный добытчик. Это реальный стимул, чтобы трудиться», — заявил певец в беседе с корреспондентом «Антенны».

Минувшим летом 45-летняя жена Сюткина Виола родила мальчика. Это уже четвертый ребенок рокера.

Вскоре после появления на свет наследника Валерий выложил в сеть фото с младенцем, но при этом закрыл его личико смайликом в виде льва. Как оказалось, мальчика назвали Лео.

Сюткин рад своему позднему отцовству и говорит , что в этом возрасте дети дарят «целый космос ощущений».