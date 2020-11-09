Иеромонах Фотий объяснил прекращение сотрудничества с Григорием Лепсом

Сегодня, 18:34

Александр Зуев

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Иеромонах Фотий объяснил прекращение сотрудничества с Григорием Лепсом

Иеромонах Фотий (в миру Виталий Мочалов), который в четвертом сезоне шоу «Голос» удивил жюри исполнением арии Ленского из оперы «Евгений Онегин», перестал общаться со своим бывшим наставником Григорием Лепсом. Отец Фотий под руководством Лепса  дошел до  финала проекта и победил. Фотию пророчили головокружительную музыкальную карьеру. После победы  в течение пяти лет он успел объездить с концертами всю Россию и страны СНГ, а также выступал в США и Германии. В общей сложности иеромонах поучаствовал в 200 концертах.

Григорий Лепс не поддерживает отношения с бывшим подопечным, о чем  Фотий рассказал в интервью. Иеромонах предположил, что Лепс прекратил с ним общаться, поскольку все его передвижения контролируются церковью, а значит, будет тяжело вести переговоры, пишет mk.ru.

Сегодня Фотий смотрит выпуски «Голоса». Среди участников он выделил слепого джазового музыканта Олега Аккуратова. По мнению  иеромонаха, у него  прекрасные музыкальные способности.

11 ноября насельнику Пафнутьево-Боровского монастыря  иеромонаху Фотию исполнилось 35 лет. 

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