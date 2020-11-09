Иеромонах Фотий объяснил прекращение сотрудничества с Григорием Лепсом

Иеромонах Фотий (в миру Виталий Мочалов), который в четвертом сезоне шоу «Голос» удивил жюри исполнением арии Ленского из оперы «Евгений Онегин», перестал общаться со своим бывшим наставником Григорием Лепсом. Отец Фотий под руководством Лепса дошел до финала проекта и победил. Фотию пророчили головокружительную музыкальную карьеру. После победы в течение пяти лет он успел объездить с концертами всю Россию и страны СНГ, а также выступал в США и Германии. В общей сложности иеромонах поучаствовал в 200 концертах.

Григорий Лепс не поддерживает отношения с бывшим подопечным, о чем Фотий рассказал в интервью. Иеромонах предположил, что Лепс прекратил с ним общаться, поскольку все его передвижения контролируются церковью, а значит, будет тяжело вести переговоры, пишет mk.ru .

Сегодня Фотий смотрит выпуски «Голоса». Среди участников он выделил слепого джазового музыканта Олега Аккуратова. По мнению иеромонаха, у него прекрасные музыкальные способности.

11 ноября насельнику Пафнутьево-Боровского монастыря иеромонаху Фотию исполнилось 35 лет.