Супруга Петросяна зарабатывает на рекламе несколько сотен тысяч в день

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова является активной пользовательницей Инстаграма. Она часто публикует фотографии и дает советы своим подписчикам. Однако это не только является проявлением открытости супруги юмориста. Как объяснили специалисты по рекламе, за житейскими советами Брухунова прячет рекламу стоимостью в сотни тысяч рублей.

Редко кто из медийных персон просто так упоминает название компаний и брэндов. Как правило, за это выплачивают деньги. Брухунова грамотно подошла к задаче, так как она ненароком упоминает в своих постах тот или иной бренд. Специалисты по рекламе считают, что Брухунова не такая простая особа, как хочет казаться.

Татьяна не без удовольствия и открыто рассказывает о предметах своего гардероба. Однажды также написала о том, что у нее для вещей есть просторная гардеробная.

Также жена Петросяна при выборе одежды не смотрит на цену, главное, чтобы было удобно и красиво. Татьяна также призналась, что уже не помнит, сколько именно у нее сумочек, но стоимость каждой из них варьируется от двух до 150 тысяч рублей.

Брухунова помогает супругу подбирать одежду последние девять лет. Это признание вызвало у подписчиков подозрение, что отношения между Петросяном и его помощницей начались раньше 2013 года.

В последнее время Татьяна любит показывать своего маленького сына Вагана, который появился на свет более полугода назад.

Надо сказать, имя 31-летней Татьяны Брухуновой известно лишь потому, что она - жена 75-летнего Евгений Петросяном. Однако за короткий отрезок времени молодая женщина стала популярной у интернет-пользователей особой.

Кстати, старшая дочь Петросяна усомнились в родстве отца с новорожденным малышом. Юмористу посоветовали сделать тест ДНК, чтобы убедиться в своем отцовстве.