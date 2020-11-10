Пользователями назван лучший фильм с Бураком Озчивитом

Сегодня, 09:24

Сергей Нилов

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Пользователями назван лучший фильм с Бураком Озчивитом
Бурак Озчивит

Фанаты популярного турецкого артиста устроили в сети спонтанный опрос на тему "Лучший фильм с участием Бурака Озчивита".

Как стало известно, абсолютное большинство турецких и зарубежных поклонников считают сериал "Черная любовь". Эта новость очень удивила многих мировых критиков, так как они были уверены, что зрители признают лучшим фильм "Основание. Осман".

Бурак Озчивит по специальности - турецкий актер и манекенщик. Родился 24 декабря 1984 года в Стамбуле. В университете Мармара закончил факультет кино, изобразительного искусства и фотографии. С 2003 по 2007 годы трудился в модельном бизнесе. В 2003 году им была получена награда "Лучшая модель Турции", а в 2005 году актер занял второе место в конкурсе "Лучшая модель мира". Российские зрители знакомы с Бураком благодаря сериалам "Великолепный век" и "Королек птичка певчая".

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