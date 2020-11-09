Менеджер Ольги Бузовой ответил на запрет Аллы Пугачевой на участие в новогодних шоу

Представитель 34-летней актрисы и певицы Ольги Бузовой Антон Богословский прокомментировал разворачивающийся скандал между участницей шоу «Дом-2» и Примадонной Российской эстрады Аллой Пугачевой. Пиар-менеджер отметил, что на самом деле Алла Пугачева не ставит целью унизить Бузову, запрещая ей сниматься в новогодних телешоу — причиной может быть элементарная зависть.

В СМИ не раз просачивалась информации о намеренном бойкотировании Аллой Борисовной эпатажной певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Сообщалось, что Пугачева запрещает продюсерам новогодних шоу приглашать для участия Ольгу Бузову, объясняя это тем, что «в участниц Дома-2 не может быть никаких вокальных талантов». Однако пиар-менеджер Бузовой Антон Богословский отметил, что на самом деле Пугачева никогда не издавала такого запрета, и не пытается как-то «зарубить» молодую исполнительницу.

«Я каждый раз удивлюсь, насколько извращенной может быть информация в СМИ. Пугачева никогда не принижала Бузову, и не вставляла палки в колёса ее карьеры. Может быть, Алла Борисовна немного завидует успеху, популярности и молодости Ольги, но не более», - отметил Богословский.

Несмотря на комментарий менеджера Бузовой, вопрос об участии молодой певицы в «Голубом огоньке-2020» остаётся открытым. И дело даже не в личных взаимоотношениях Примадонны и Бузовой — съемки новогоднего шоу могут сорваться из-за карантинных ограничений в период пандемии коронавируса.