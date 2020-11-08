Рустам Солнцев высмеял Ксению Бородину

Недавно Ксения Бородина рассказала, что ее звали на Первый канал, но она отказалась. Однако не все верят в то, что федеральный телеканал пригласил ведущую шоу «Дом-2». Например, шоумен Рустам Солнцев считает, что Бородина лукавит, а ей просто позвонили для затравочки. По мнению шоумена, Ксения себе льстит, говоря о том, что ее хотят привлечь к съемкам шоу «Ледниковый период». Дав согласие, Ксения могла бы составить конкуренцию своей коллеге по «Дому-2» Ольге Бузовой.

Солнцев сравнил Бородину с Викторией Боней, которая также любит заявить о своей значимости, но очевидно, что Боня все это преувеличивает.

Видимо, Рустам решил спустить телеведущую с небес на землю. Он также не верит словам Бородиной о том, что она не прибегала к услугам пластического хирурга. Но блогер уверен, что у Ксении явно увеличились губы и заметно изменилась внешность.

Шоумен также подчеркнул, что у семьи Бородиной одни загадки. Ее муж Курбан Омаров считает себя фотомоделью, хотя на фото не видно его настоящего - сплошной фотошоп. Также Курбан рассказывает о большом бизнесе, хотя многие фирмы закрылись.

Надо сказать, что Ксения Бородина часто подвергается критике. Подписчики в Инстаграме зачастую дают ей советы, однако Ксения довольно резко отвечает своим недоброжелателям.